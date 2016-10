Servus TV 11:00 bis 11:58 Dokumentation Arbeiten am Limit Extrem-Einsatz im Alpenraum A 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Tagtäglich stürzen sie sich in neue atemberaubende Abenteuer: Es sind Männer, die für ihren Job als Industriekletterer, Bautaucher oder Alpinmonteure immer wieder an ihre Grenzen gehen. In 140 Metern Höhe schwebt Gottfried Marischka an einem Kletterseil, um Glasplatten an einem Hochhaus auszutauschen. Richard Lassnig schraubt mit seinen Kollegen auf knapp 3000 Metern tonnenschwere Brücken an den Gletscher. Und der Taucher Günter Eibensteiner schweißt in 25m Tiefe im Speicherbecken des Schweizer Pradella Kraftwerks schwere Elemente an. Sie alle verbindet die Leidenschaft für ihre extreme Berufung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Arbeiten am Limit