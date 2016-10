Servus TV 08:55 bis 09:53 Dokumentation Grüne Zukunft - Helden des Alltags Gemeinsam für die Zukunft F 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken In dieser Episode dreht sich alles um grüne Gemeinschaftsinitiativen. In den USA überlegen Umweltschützer, wie urbane Landwirtschaft auch in größeren Gemeinden umgesetzt werden kann. In Südafrika setzt sich ein Umweltschutz-Verein für Kleinbauern ein. Danach führt die Reise nach Großbritannien. In der Hauptstadt London verbindet eine originelle Initiative Fitness mit Gartenarbeit. Zum Schluss zeigt die Dokumentation einen Gemeinschaftsgarten in einem Pariser Vorort. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Écho-logis Regie: Brian Greene, Greg Roden Kamera: David Linstrom

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 237 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 93 Min. Snooker

Sport

Eurosport 08:30 bis 11:30

Seit 57 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:55 bis 09:55

Seit 32 Min.