Servus TV 07:00 bis 07:50 Dokumentation Auf Entdeckungsreise - in der Tierwelt Der mit den Gänsen fliegt - Secret Routes of the Migratory Birds Der mit den Gänsen fliegt - Secret Routes of the Migratory Birds GB 2014 2016-10-25 18:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Dokumentation erzählt die Geschichte von Christian Moullec. Der Filmemacher und Vogelfreund zieht eine Gruppe von Junggänsen auf. Bald folgen ihm die Wildgänse auf Schritt und Tritt. Christian plant, die Tiere auf ihrer Migration in den Süden zu begleiten und ihre Reise filmisch festzuhalten. Hunderte von Kilometern fliegen Christian in seinem Ultraleichtflieger und die Wildgänse über Europa gen Süden. Dabei begegnen sie zahlreichen Gefahren - von angreifenden Adlern bis zu hochragenden Windturbinen. Nachdem Christian mit seinen Wildgänsen das Winterquartier im Süden erreicht hat, entschließt er sich, die Gänse in die freie Natur zu entlassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: Franck Cuvelier Drehbuch: Franck Cuvelier, Christian Moullec Kamera: Nicolas Cailleret Musik: Laurent Ferlet

