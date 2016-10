SAT.1 Gold 21:10 bis 22:05 Krimiserie Quincy Das gebrochene Tabu USA 1979 16:9 Merken Hilflos muss der junge Jeff zusehen, wie sich seine Freundin Melissa in den Tod stürzt. Weder die Eltern des Mädchens noch die Polizei schenken seiner Version von einem Selbstmord Glauben. Hat Jeff seine Freundin wirklich getötet? Als Gerichtsmediziner Quincy jedoch entdeckt, dass Melissa schwanger war, hat er einen ganz anderen Verdacht ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) Charles Aidman (Kenneth Watson) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Jeffrey Hayden Drehbuch: Sam Egan Kamera: H. John Penner Musik: Bob Alcivar Altersempfehlung: ab 6