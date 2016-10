SAT.1 Gold 20:15 bis 21:10 Krimiserie Quincy Todesursache unbekannt USA 1979 16:9 Merken Der vermeintliche Selbstmord des Predigers und Leiters der dubiosen "Devine World Church" kommt Quincy etwas merkwürdig vor. Als die gerichtsmedizinischen Untersuchungen ebenfalls kein eindeutiges Ergebnis bringen, fordert Quincy ein psychologisches Gutachten an. Das bringt dann auch tatsächlich einige Überraschungen ans Licht ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Quincy) Robert Ito (Sam Fujiyama) John S. Ragin (Dr. Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Marshall Thompson (Henry) Joseph Roman (Sgt. Brill) Granville Van Dusen (Moyer) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Rod Holcomb Drehbuch: Aubrey Solomon, Steve Greenberg Kamera: H. John Penner Musik: Bruce Broughton Altersempfehlung: ab 6