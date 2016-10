SAT.1 Gold 11:10 bis 12:00 Krimiserie Diagnose: Mord Eine todsichere Wette USA 2001 Merken Als der Buchmacher Borachevsky ermordet wird, führen die Ermittlungen auf die Spur des spielsüchtigen Dr. Hodiak, der hohe Schulden bei Borachevsky hatte. Doch die Beweise sind nicht eindeutig, und so lässt sich Mark undercover in eine verdächtige Pokerrunde aufnehmen und beobachtet die Teilnehmer. Dabei erfährt er, dass der Sohn des Anwalts Kendall sich wegen seiner Spielsucht erschossen hat. Neben Hodiak gehört also auch Kendall zum Kreis der Verdächtigen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dick Van Dyke (Dr. Mark Sloan) Barry Van Dyke (Lt. Steve Sloan) Victoria Rowell (Amanda) Charlie Schlatter (Dr. Jesse Travis) Lawrence Pressman (Kendall) Shane Van Dyke (Alex) Christian Aubert (Claude) Originaltitel: Diagnosis Murder Regie: Nancy Malone Drehbuch: Burt Prelutsky Kamera: Frank Thackery Musik: Dick DeBenedictis