SAT.1 Gold 05:10 bis 05:55 Show Richter Alexander Hold D 2010 16:9 Der Fensterbauer Hannes Schröder ist zahlungsunfähig. Als ihm der Gerichtsvollzieher auch noch seinen geliebten Wagen pfänden will, soll er ausgerastet sein: Hat er den Beamten wirklich verprügelt? Ramona Schröder hat ihren Mann angeblich dabei gesehen. Aber was kann man einer Frau glauben, die den Angeklagten seit Monaten betrügt? Originaltitel: Richter Alexander Hold