kabel1 classics 01:10 bis 03:00 Krimi Leben und Sterben in L.A. USA 1985 Nach dem Buch von G. Petievich 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken William Dafoe als Polizist, der Verbrecher jagt und Verbrechen begeht: Der junge Geheimdienstagent Detective Chance ist auf der Jagd nach dem skrupellosen Geldfälscher Masters, der Los Angeles mit unechten 20-Dollar-Scheinen überschwemmt. Als sein älterer Kollege von Masters ermordet wird, will Chance seinen Partner rächen. Weil er sich von seinen Vorgesetzten nicht unterstützt fühlt, greift er zu Methoden, die ihn selbst vom Boden des Gesetzes entfernen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Petersen (Richard Chance) Willem Dafoe (Eric Masters) John Pankow (John Vukovich) Debra Feuer (Bianca Torres) John Turturro (Carl Cody) Darlanne Fleugel (Ruth Lanier) Dean Stockwell (Bob Grimes) Originaltitel: To Live and Die in L.A. Regie: William Friedkin Drehbuch: William Friedkin, Gerald Petievich Kamera: Robby Müller Musik: Wang Chung Altersempfehlung: ab 16