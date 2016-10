kabel1 classics 20:15 bis 21:50 Krimi Ein Mord ist nicht genug USA 1984 20 40 60 80 100 Merken Privatdetektiv Mike Hammer gerät heute in einen gefährlichen Fall, bei dem er selbst zur Zielscheibe wird. Der wohlhabende Mr. Sprague veranstaltet in seinem Anwesen eine Pokerrunde in einflussreicher Gesellschaft. Der Hintergrund ist ein großer Kokain-Deal, in den auch ein Mitarbeiter der Rauschgiftbehörde verwickelt ist. Als Mike den Mann ausfindig macht, steht das Leben des Detektivs auf dem Spiel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stacy Keach (Mike Hammer) Lindsay Bloom (Velda) Don Stroud (Pat Chambers) Kent Williams (D. A. Barrington) Tim Mcintire (Malcolm Dobbs) Lynn-Holly Johnson (Sandy) Sam Groom (Phillips) Originaltitel: More Than Murder Regie: Gary Nelson Drehbuch: Stephen Downing, Bill Stratton Kamera: James Crabe Musik: Earle Hagen Altersempfehlung: ab 12