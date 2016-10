kabel1 classics 13:15 bis 15:20 Actionfilm Karate Kid USA 1984 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eigentlich gefällt es dem 16-jährigen Daniel ganz gut in Kalifornien, wohin er vor Kurzem gezogen ist. Doch es gibt auch Probleme: Einige Jungs an Daniels Schule verprügeln ihn häufig - sie können Karate, und dagegen ist Daniel machtlos. Doch sein Leben ändert sich grundlegend, als er den unscheinbaren japanischen Hausmeister Miyagi kennen lernt. Dieser ist ein Meister des Karatesports und weiht Daniel in die tiefen Geheimnisse der asiatischen Kampfkunst ein ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ralph Macchio (Daniel) Pat Morita (Mr. Kesuke Miyagi) Elisabeth Shue (Ali) Martin Kove (Kreese) Randee Heller (Lucille) William Zabka (Johnny) Ron Thomas (Bobby) Originaltitel: The Karate Kid Regie: John G. Avildsen Drehbuch: Robert Mark Kamen Kamera: James Crabe Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12