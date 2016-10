ZDF 11:15 bis 12:00 Krimiserie SOKO Stuttgart Folge: 83 Sechs Richtige D 2012 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Der Sanitäter Jochen Hüller liegt nach einem Einsatz erschlagen auf einem Friedhof. Zuvor hat das Gothic-Mädchen Yasmin Fleck die Frontscheibe des Rettungswagens eingeschlagen. Der Grund dafür war, dass die Sanitäter ihren Freund nicht schnell genug behandelt haben. War sie so aggressiv, dass sie zurückgekommen ist und das Opfer kaltblütig von hinten erschlagen hat? KTU-Leiter Jan Arnaud stellt noch am Tatort fest, dass die Tatwaffe verschwunden ist, genau wie der Medikamentenkoffer aus dem Rettungswagen. Ein Überfall von Drogenabhängigen? Hüllers Kollege Stefan Murbach ist schockiert, als er von Hüllers Tod hört. Er fühlt sich schuldig, weil er früher zur Wache zurückgegangen ist und Hüller allein gelassen hat. Auch die Ehefrau des ermordeten Sanitäters, Sabine Hüller, und der gemeinsame Sohn Manuel verkraften die Todesnachricht kaum. Das SOKO-Team um Chef-Ermittlerin Martina Seiffert hat folglich nur eine Verdächtige mit Motiv: das Gothic-Mädchen Yasmin Fleck. Die wird alsbald von dem Motorrad-Polizisten Lorenz Bader ins Präsidium gebracht. Bader hatte bereits am Morgen Yasmins Personalien aufgenommen, nachdem sie die Sanitäter brutal angegangen war. Dann nimmt der Fall aber eine drastische Wendung: Unter den Nägeln des Opfers werden Spuren von Lorenz Baders Polizei-Uniform gefunden. Hat Bader Hüller ermordet, weil er seine vor einigen Wochen tödlich verunglückte Frau nicht retten konnte? Doch dann bringt ein weiterer Aspekt die SOKO Stuttgart auf eine ganz andere Fährte: Hüller und sein Kollege Murbach haben vor wenigen Wochen 3,8 Millionen im Lotto gewonnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Astrid M. Fünderich (Martina Seiffert) Peter Ketnath (Joachim Stoll) Sylta Fee Wegmann (Nelly Kienzle) Benjamin Strecker (Rico Sander) Karl Kranzkowski (Michael Kaiser) Mike Zaka Sommerfeldt (Jan Arnaud) Eva Maria Bayerwaltes (Prof. Dr. Lisa Wolter) Originaltitel: Soko Stuttgart Regie: Udo Witte Drehbuch: Claudia Römer Kamera: Jochen Radermacher Musik: Matthias Klein Altersempfehlung: ab 12