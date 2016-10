ZDF neo 20:15 bis 21:45 Krimi Marie Brand und das Lied von Tod und Liebe D 2012 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In ihrem zehnten Fall bekommen es Marie Brand und Jürgen Simmel mit einem spektakulären Todesfall zu tun: Robert Muller, ein Industriekletterer, ist in den Tod gestürzt. Auch wenn vieles auf einen tragischen Unfall hindeutet, stellt Marie fest, dass die Sicherungsseile manipuliert wurden. Es gibt keinen Zweifel, der Kletterer sollte abstürzen. Zunächst gerät Anna Lex-Muller, die Frau des Toten, ins Visier der Kommissare. Sie hat ein starkes Motiv, aber auch ein handfestes Alibi. Dann taucht eine zweite Leiche auf. Der Pfarrer der Gemeinde wird tot in einem Bordell aufgefunden. Auch in diesem Fall ist die betrogene Ehefrau des Ermordeten verdächtig. Sie hat ein starkes Motiv, aber ein ebensolches Alibi. Im Verlauf der Ermittlungen gelingt es Marie und Simmel, einen verblüffenden Zusammenhang zwischen den beiden Verbrechen herzustellen, bei dem eine dritte Frau, Carlotta Berg, eine zunächst undurchsichtige Rolle spielt. Als die Kommissare entdecken, dass auch sie sich an einem betrügerischen Mann, nämlich Claas Schubert, rächen möchte, können sie das Komplott der Frauen aufdecken und einen weiteren Mord in letzter Sekunde verhindern. Besonders pikant ist, dass Marie kurz zuvor ein Rendezvous mit Claas Schubert hatte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mariele Millowitsch (Marie Brand) Hinnerk Schönemann (Jürgen Simmel) Thomas Heinze (Dr. Gustav Engler) Katja Flint (Carlotta Berg) Johanna Gastdorf (Belinda Zeiss) Laura Tonke (Anna Lex- Muller) Henny Reents (Marion Schumann) Originaltitel: Marie Brand und das Lied von Tod und Liebe Regie: Christiane Balthasar Drehbuch: Wolfgang Stauch, Khyana el Bitar Kamera: Markus Hausen Musik: Florian Tessloff