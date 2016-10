ZDF neo 14:50 bis 15:50 Krimiserie Ein Fall für zwei Gegen die Wand gefahren D, A, CH 2003 Stereo Merken Alle Teilnehmer des Prozesses akzeptieren das Urteil von sieben Jahren Jugendstrafe gegen den 16-jährigen Sven Drewitz, der sein Mordgeständnis zweimal gemacht und auch widerrufen hatte. Nur Peter Roth, der Vater des Opfers, findet die Strafe zu milde. Svens Mutter Maria dagegen ist sich sicher, dass Andrea Roth nicht von ihrem völlig harmlosen Sven erstochen worden sein kann. Sie bedrängt Dr. Lessing, das Verfahren neu aufzurollen. Svens Pflichtverteidiger Dr. Müller-Sterzing habe auf der ganzen Linie versagt, er habe einen entlastenden anonymen Anruf einfach nur vom Tisch gewischt, und überhaupt habe er sie wegen ihrer fünf von verschiedenen Vätern stammenden Söhne behandelt wie den letzten Dreck. Lessing bittet um Bedenkzeit, nimmt Einblick in die Prozessakte und willigt dann ein, den offensichtlich völlig verfahrenen Fall aus einer Frankfurter Vorstadt zu übernehmen. Matula folgt dem Hinweis des angeblichen anonymen Anrufers und versucht, den dabei erwähnten Hermann Lachner ausfindig zu machen. Er mischt sich unter die Freunde der 17-jährigen Toten. Von deren Cousine Eva Roth erfährt Matula, dass sich Andrea erst kürzlich von Lachner getrennt habe. Da könne ein Mordmotiv entstanden sein. Doch auch Svens Bruder Ulrich, genannt "Kosovo", macht sich verdächtig. Er scheint nach seiner Rückkehr von einem Soldateneinsatz auf dem Balkan dunkle Geschäfte zu machen, bei denen Andrea möglicherweise aus dem Weg geräumt werden musste. Noch heißer erscheint eine andere Spur: Jürgen Tummler, der Verlobte von Andreas Schwester Susanne, der vor Jahren wegen einer Sexualstraftat in Haft und therapeutischer Behandlung war und in der Wohnung der Familie Roth leben durfte, ist bei den Reizen Andreas offenbar schwach und rückfällig geworden. Ganz anders stellt sich der Fall jedoch dar, als Andreas Tagebuch auftaucht und eine weitere Tote zu beklagen ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Claus Theo Gärtner (Matula) Paul Frielinghaus (Dr. Lessing) Doris Kunstmann (Maria Drewitz) Ronald Nitschke (Peter Roth) Willy Rachow (Sven Drewitz) Sophie Steiner (Susanne Roth) Ivonne Schönherr (Eva Roth) Originaltitel: Ein Fall für zwei Regie: Michael Werlin Drehbuch: Karin Lähn, Michael Lähn Kamera: Rüdiger Laske Musik: Birger Heymann