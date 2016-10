ZDF neo 12:55 bis 13:35 Krimiserie Küstenwache Gegen jede Regel D 2005 Stereo 16:9 Merken Vivi Ulbricht soll ihren älteren Ehemann aus Habgier ermordet haben. Um den Tathergang nachvollziehen zu können, veranlasst ihr Anwalt Olaf Bräuer einen Ortstermin am Pier des BGS-Hafens. Anwesend sind außer ihm die Verdächtige und die Staatsanwältin sowie Hermann Gruber und Holger Ehlers als Zeugen. Der Kapitän der "Albatros" berichtet von der Patrouillenfahrt, bei der sie eine führerlose Yacht in Landnähe entdeckt hätten. Nach mehreren unbeantworteten Funkrufen seien er und ein Teil seiner Crew an Bord der Yacht "Lissy" gegangen. Unter Deck seien sie dann auf die sichtlich verstörte und nicht ansprechbare Vivi in blutverschmierter Kleidung gestoßen. Bei näherer Untersuchung der Yacht habe die Küstenwache die von Stichwunden übersäte Leiche von Herbert Ulbricht entdeckt. Seltsam ist, dass die Mordwaffe bisher nicht gefunden werden konnte. Während Ehlers' Ausführungen kommt es zu einem folgenschweren Zwischenfall: Vivi bricht zusammen und entreißt plötzlich einem BGS-Beamten die Dienstwaffe. Ihr gelingt die Flucht, und gemeinsam mit Gruber, den sie als Geisel genommen hat, verlässt sie auf der "Lissy" den Hafen. Sofort nimmt die Küstenwache mit der "Albatros" die Verfolgung auf. Unablässig versucht inzwischen Gruber, die Entführerin zur Aufgabe ihrer aussichtslosen Aktion zu bewegen - doch vergeblich. Während der Flucht werden bei Gruber Erinnerungen wach: Denn vor nicht allzu langer Zeit stand er selbst unter Mordverdacht, und der Fall von Vivi weist deutliche Parallelen zu seiner eigenen Geschichte auf. Der korrekte Einsatzleiter gerät in einen riskanten Zwiespalt. Einerseits will er der verzweifelten jungen Frau helfen, andererseits hindert ihn sein Berufsethos daran, sie auf ihrer Flucht an die dänische Grenze zu unterstützen. Eines steht für ihn allerdings fest: Er will um jeden Preis nach Beweisen für Vivis Unschuld suchen, auch wenn er sich damit am Rande der Legalität bewegt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Kind (Hermann Gruber) Rüdiger Joswig (Holger Ehlers) Elmar Gehlen (Wolfgang Unterbaur) Stefanie Schmid (Jana Deisenroth) Sabine Petzl (Saskia Berg) Ralph Kretschmar (Nils Krüger) Andreas Arnstedt (Kai Norge) Originaltitel: Küstenwache Regie: Elmar Gehlen Drehbuch: Felix Hass Musik: Carsten Rocker Altersempfehlung: ab 12