Phoenix 06:45 bis 07:30 Dokumentation Am anderen Ende der Welt Auf Schienen durch Neuseeland NZ, D 2009 Live TV Merken Die Reise auf der Südinsel beginnt an der Fähre von Wellington. Dort durchquert man die Marlborough Sounds, eine riesige Fjordlandschaft mit einsamen Buchten. Vom Fährhafen Picton führt dann der "TranzCoastal" am atemberaubend grünblauen Südpazifik entlang nach Christchurch, der "englischsten" Stadt außerhalb Englands. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Am anderen Ende der Welt

