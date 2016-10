Phoenix 05:15 bis 06:00 Dokumentation Der Knochenjäger Der Geist der Korallenkönigin USA 2008 Live TV Merken Diesmal reist Scotty zum Pazifik, um ein außergewöhnliches Begräbnis im lange verlassenen Dorf von Ngerieleb auf der Insel von Koror in der Republik Palaus zu untersuchen. Begraben unter einer 500 Kilogramm schweren Steinplatte wurde das Skelett einer 50-jährigen Frau entdeckt, die in einer wunderschönen, mit Korallenplatten verzierten Gruft liegt. Wer war diese wichtige Frau? War sie eine Königin oder Priesterin? Scotty wird es herausfinden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Scotty Moore Originaltitel: Bone Detectives Regie: Ian Stevenson