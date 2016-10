MDR 22:50 bis 00:05 Krimi Polizeiruf 110 Die letzte Chance DDR 1978 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Gerd sieht sich von der Polizei in die Enge getrieben. Nun steht er auf dem Dach eines Hochhauses und sieht den letzten Ausweg im Sprung in die Tiefe. Während die Polizei fieberhaft das Schlimmste zu verhindern sucht, erinnert sich Gerd an seine Vergangenheit. Sein Vater, Mediziner aus Berufung, hat seinen Sohn zum Medizinstudium gedrängt. Als er scheitert, verlegt er sich auf Trickdiebstähle In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Borgelt (Hauptmann Fuchs) Sigrid Göhler (Leutnant Arndt) Henry Hübchen (Gerd Paulus) Simone von Zglinicki (Elfi Bösler) Regina Beyer (Ursula) Otto Mellies (Dr. Mauser) Mathilde Danegger (Frau Mauser) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Helmut Krätzig Drehbuch: Helmut Krätzig, Eberhard Görner Kamera: Helmut Borkmann Musik: Puhdys

