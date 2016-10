MDR 21:15 bis 21:45 Magazin Echt - Das Magazin zum Staunen Die Katastrophe von Görlitz - Der neue Super-Damm Die Katastrophe von Görlitz - Der neue Super-Damm D 2016 2016-10-25 01:55 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Wer glaubt schon daran, dass ein Staudamm brechen kann? Stolz und mächtig stehen sie in der Landschaft. Und wenn es doch passiert, sind immer auch viele Menschenleben in Gefahr. So etwas passiert bei uns nicht, denken wir, so etwas ist weit weg. Und dann passiert es doch. Vor sechs Jahren. Gleich vor unserer Haustür in Ostsachsen. Die Menschen an der Lausitzer Neiße sind Hochwasser gewöhnt. Als im Sommer 2010 mal wieder ein Unwetter über das Land hereinbricht, sind sie vorbereitet. Aber diesmal soll alles anders kommen, denn in jenen Tagen wüten nicht nur die Mächte der Natur. Es passiert, was nie passieren darf: Ein Staudamm bricht und Görlitz versinkt in den Fluten. Gleich hinter der Grenze war der polnische Witka-Staudamm gebrochen. Urplötzlich ergießen sich acht Millionen Kubikmeter Wasser in das Land. In nur vier Stunden steigt der Pegel um ganze vier Meter. Vielen Menschen entlang des Flusses bleibt gerade noch Zeit, ihr Leben zu retten. Besonders schlimm trifft es den Ortsteil Hagenwerder. "Echt" zeigt exklusiv die Videoaufnahmen, die Thomas Zimmermann damals auf seinem Grundstück gedreht hat, als das Wasser urplötzlich auf seinen Hof schoss. Familie Zimmermann konnte sich gerade noch in die erste Etage ihres Hauses retten. Sofort nach der Katastrophe werden Ermittlungen aufgenommen: War der polnische Staudamm nicht richtig gewartet? Lagen Baumängel vor? Sind Menschen verantwortlich zu machen für diese Katastrophe? "Echt" trifft Oberstaatsanwalt Sebastian Matthieu, der fast fünf Jahre ermittelte und nun endlich Ergebnisse präsentieren kann. Bis heute sitzt der Schock von 2010 tief. Die bangen Blicke gehen Richtung Polen. Dort wird seit fünf Jahren am neuen Staudamm gebaut. Eine gigantische Betonkonstruktion, so viel ist sicher. Jetzt wird sie endlich ihrer Bestimmung übergeben. Moderator Sven Voss ist vor Ort dabei. Außerdem trifft er den renommierten Staudammexperten Prof. Jürgen Stamm von der TU Dresden und fragt: Ist der neue Damm wirklich gerüstet gegen eine erneute Katastrophe? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sven Voss Originaltitel: Echt