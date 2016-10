ZDFinfo 03:20 bis 04:00 Dokumentation Die Osmanen - Geschichte eines Imperiums Der Untergang des Reichs GB 2013 Stereo 16:9 Live TV Merken Auf seiner Reise auf den Spuren der Osmanen erklärt Rageh Omaar, welche Probleme der Zusammenbruch des Osmanischen Reiches nach dem Ersten Weltkrieg hinterlassen hat - Probleme bis heute. Konflikte der osmanischen Geschichte wurden erst kürzlich wieder entfacht. Das Osmanische Reich kann in Ruhm und Glanz mit dem alten Rom gemessen werden. Doch seine Großtaten sind weitgehend untergegangen. Es bleibt ein Erbe von Spannungen und Konflikten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Ottomans: Europe?s Muslim Emperors