ZDFinfo 10:45 bis 11:30 Dokumentation Giganten am Himmel Die fliegenden Flugzeugträger der US Navy D 2013 Stereo 16:9 Live TV Merken Die Dokumentation rekonstruiert die Geschichte der zwei einzigen fliegenden Flugzeugträger, die es weltweit bisher gab. Die US-Marine ließ die Luftschiffe Anfang der 30er Jahre bauen. Sie sollten für Aufklärungsziele eingesetzt werden. Hinter der ungewöhnlichen Konstruktion stand der deutsche Ingenieur Karl Arnstein. Die "Akron" stürzte 1933 über dem Atlantik ab, die "Macon" versank am 12. Februar 1935 vor der kalifornischen Küste im Pazifik. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Giganten am Himmel Regie: Robert Wortmann