Disney Channel 23:15 bis 23:45 Comedyserie Die Nanny Der Fleisch gewordene Fehltritt USA 1998 Stereo HDTV Merken Während die Sheffields mit den Hochzeitsvorbereitungen beschäftigt sind, stirbt Maxwells Vater James. Die gesamte Familie wird zur Testamentsvollstreckung zum Anwalt gebeten. Doch zu ihrem großen Entsetzen erben sie außer guten Wünschen, die der Verstorbene auf einem Videoband ausspricht, keinen Cent. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fran Drescher (Fran Fine) Charles Shaughnessy (Maxwell Sheffield) Nicholle Tom (Maggie Sheffield) Daniel Davis (Niles) Reneé Taylor (Sylvia Fine) Lauren Lane (C. C. Babcock) Benjamin Salisbury (Brighton Sheffield) Originaltitel: The Nanny Regie: Dorothy Lyman Drehbuch: Robert Sternin Kamera: James Jansen Musik: Timothy Thompson

