Disney Channel 22:00 bis 22:30 Comedyserie Immer wieder Jim Cheryl singt USA 2004 Stereo 16:9 HDTV Cheryl will ihrer angeberischen Cousine Mindy eins auswischen und behauptet deshalb, Sängerin in Jims Band zu sein. Prompt bekommt die Band von Mindy die Einladung, auf ihrer Verlobungsparty aufzutreten. Was an sich kein Problem wäre - nur hat Cheryl dummerweise die denkbar schlimmste Singstimme. Als wäre die unvermeidliche Blamage nicht schlimm genug, erfährt Jim dann auch noch, dass Mindys Verlobter Plattenproduzent ist. Die Versuchung ist so natürlich groß, Cheryl schnellstens wieder aus der Band zu werfen... Schauspieler: Courtney Thorne-Smith (Cheryl) Kimberly Williams-Paisley (Dana) Larry Joe Campbell (Andy) Taylor Atelian (Ruby) Billi Bruno (Gracie) James Belushi (Jim) Mark Beltzman (Beltzman) Originaltitel: According to Jim Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Bob Nickman Kamera: Tony Askins Musik: James Belushi