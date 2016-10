NDR 20:15 bis 21:15 Gesundheit Visite Das Gesundheitsmagazin Spezial: Grauer Star: welche Kunstlinsen sind geeignet? / Thema der Woche: Eiweiß: wie viel ist gesund? D 2016 2016-10-26 00:35 Stereo Untertitel HDTV Merken Spezial Grauer Star: welche Kunstlinsen sind geeignet? Der graue Star (Katarakt), also die Trübung der Augenlinse, ist eine der häufigsten Augenerkrankungen im Alter. Die einzige erfolgversprechende Therapie ist die Operation. Pro Jahr werden in Deutschland rund 600.000 solcher Kataraktoperationen durchgeführt. In 95 Prozent der Fälle ist das Sehvermögen anschließend wiederhergestellt, in den restlichen Fällen zumindest teilweise. Die Auswahl der Kunstlinsen, die die eigene eingetrübte Linse ersetzen sollen, wird dabei immer größer. Der Patient muss sich vor dem Eingriff für eine Einstärkenlinse, die im Alltag in der Regel durch eine Brille ergänzt werden muss, oder eine Multifokallinse entscheiden, die eine Brille meist ganz ersetzt, dafür aber andere Nachteile hat. Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite Thema der Woche Eiweiß: wie viel ist gesund? Eiweiß (Protein) gehört zusammen mit Kohlenhydraten und Fett zu den drei essenziellen Hauptnährstoffen, die der Körper braucht. Es steckt in Fleisch, Fisch, Eiern oder Milch, aber auch in pflanzlichen Nahrungsmitteln wie Hülsenfrüchte, Vollkornbrot oder Nüsse. Eiweiß ist wichtig, denn es stellt den Grundbaustein aller menschlichen Zellen dar. Doch ist Eiweiß gleich Eiweiß? Und wie viel davon sollte man pro Tag zu sich nehmen, eine unbegrenzte Menge? Oder kann zu viel Eiweiß schaden? Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Vera Cordes Originaltitel: Visite