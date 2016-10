NDR 17:10 bis 18:00 Reportage Leopard, Seebär & Co. Geschichten aus dem Tierpark Hagenbeck in Hamburg - Shila lernt Ballspielen Shila lernt Ballspielen / Frühstück im Orang-Utan-Haus / Bison-Umzug mit Hindernissen / Tauchkurs für die Otterbabys / Krokodile lernen Tischmanieren D 2007 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Shila lernt Ballspielen: Für Shila ist der Elefanten-Gummiball noch ganz schön groß und schwer. Trotzdem, wenn Schwester Kandy damit spielen darf, will Shila das natürlich auch. Mit einer ganz eigenen "Hintern-Technik" schafft sie es tatsächlich, den Ball zu bewegen. Pech für Michael Schmidt, dass die Kugel dann ausgerechnet in der Matschkuhle landet und er mal wieder den Balljungen spielen muss. Frühstück im Orang-Utan-Haus: Bei den Orang-Utans hat am Morgen jeder seine ganz speziellen Vorlieben, Tuan nimmt seinen Früchtetee gerne nicht so heiß, die dicke Toba dafür etwas süßer. Die kleine Marie hat das Trinken aus einem Becher noch nicht so ganz raus, und für Bella gibt es nichts schöneres, als Fingernägel abzukauen. Ein Glück, dass Claus Claussen beinahe jeden Affenwunsch erfüllt. Bison-Umzug mit Hindernissen: Die Bisonbullen Willy und Wolfi ziehen nach Hannover zu einem Züchter. Dafür brauchen sie Ohrenmarken. Dieses Piercing lassen sie sich natürlich nur mit Betäubung gefallen. Als das überstanden ist, müssen Doktor Michael Flügger und die Azubis die Bisons noch in die Umzugskisten dirigieren. Das ist auch nicht ganz ohne. Tauchkurs für die Otterbabys: Panambi, Gordito und Malechito, die drei Otterbabys sind putzmunter. Ihre Eltern können gar nicht so schnell gucken, wie ihre Kinder wieder irgendwo Unsinn machen. Dabei sollen sie doch noch die wichtigen Dinge des Otterlebens lernen: tauchen und Fisch fressen zum Beispiel. Krokodile lernen Tischmanieren: Die Nilkrokodile können wochenlang ohne Futter auskommen. Doch nun haben sie richtig Kohldampf, und Thomas Kölpin bringt ihnen bei, wie im Tropen-Aquarium gefressen wird. Dazu muss er direkt zu den Krokodilen auf die Anlage. Kein ungefährlicher Job, den außer dem Reptilienexperten Thomas niemand bei Hagenbeck machen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Leopard, Seebär & Co.