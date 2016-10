Der Traum vom perfekten Verbrechen: Die beiden Gangster Roth und Starck gehen nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis bei ihren Banküberfällen mit so viel System und Überlegung an die Arbeit, dass ihnen erst nach Jahren ein Sondereinsatzkommando auf die Spur kommt. Zwischen beiden Kommissaren der SEK Winter und dem Bankräuber-Duo entwickelt sich ein Katz-und-Maus-Spiel. Keine exzessive Gewalt, keine Verletzten, keine Toten - auf diese Devise schwört Mike Roth seinen Partner ein. Und das Rezept geht auf. Auf der anderen Seite lassen sich die Kommissare Prothmann und Geugis von keinem Rückschlag entmutigen. Sie bewahren Geduld, setzen auf Zeit, hoffen auf Fehler und finden einen Verräter. So naht der Tag der Entscheidung und des großen Zugriffs. "12 Winter" ist ein Gangsterfilm nach einer wahren Begebenheit. In Google-Kalender eintragen