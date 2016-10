WDR 20:15 bis 21:00 Dokumentation Abenteuer Erde Wildes Deutschland - Die Berchtesgadener Alpen Wildes Deutschland - Die Berchtesgadener Alpen D 2011 2016-10-28 14:30 Untertitel HDTV Merken Watzmann, Königssee, Steinernes Meer - die Schönheiten in Deutschlands einzigem Alpennationalpark sind weltweit bekannt. Gipfel, die unberührt und unbezwingbar erscheinen, prägen diese Landschaft. Wind und Wetter - und nicht der Mensch - sind die Gestalter in den unwegsamen Regionen dieses Naturparadieses. Wer in dieser Wildnis überleben will, muss perfekt an seine Umwelt angepasst sein. In schwindelnder Höhe müssen Gämsen ihre neugeborenen Kitze vor den Fängen des Steinadlers schützen, andere sind Meister der Tarnung wie das Schneehuhn und Bergblumen wie das legendäre Edelweiß müssen die wenigen Tage des kurzen Alpensommers nutzen. Die Murmeltiere sind nur einen Tag im Jahr empfängnisbereit. Am Nordrand des Steinernen Meeres liegt Deutschlands Kältepol. Der nur fünf Meter tiefe Funtensee. Sogar in den heißesten Sommermonaten gibt es hier Nachtfröste - einmalig in Deutschland. Die Karstlandschaften des Steinernen Meeres, der Watzmann mit der höchsten Felswand der Ostalpen, das Wimbachgries mit ständig wandernden Schuttströmen und der Königssee, einer der tiefsten Seen Deutschlands, sind Garanten für eine atemberaubende Kulisse. Cineflex-Aufnahmen, aufwändige Kamerafahrten und eindrückliche Langzeitbelichtungsraffer zeigen den Nationalpark Berchtesgaden von seinen weitgehend unbekannten Seiten und illustrieren den Verlauf der Jahreszeiten in einer der schönsten Regionen Deutschlands. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Abenteuer Erde Regie: Jan Haft