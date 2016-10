3sat 03:05 bis 04:05 Dokumentation Sieger, Sagen, Sonnentempel Die Neuentdeckung von Perus Vergangenheit D 2011 Stereo 16:9 Live TV Merken Machu Picchu ist zum Inbegriff Perus geworden. Doch es gibt in Peru 200 weitere archäologische Höhepunkte, die aber fast niemand kennt. Thomas Aders besucht einige der Schönsten von ihnen. Zu sehen sind Caral, die älteste Zivilisation Amerikas in der Nähe des Pazifiks, und die vergessene Schwesterstadt Machu Picchus, Choquequirao. - Eine Expedition und eine Zeitreise durch die unfassbar schönen Anden bis ins Herz des Inkareichs. Am Abend bricht das Team auf und erreicht den Gipfel mitten in der Nacht. Die Kamera wird aufgebaut, und gemeinsam wartet man auf die erste, blässliche Färbung des Himmels. Und dann - plötzlich - liegt sie vor einem: der Hochaltar der Inka, die weltberühmte Tempelfestung Machu Picchu. Einige Lamas laufen mutterseelenallein durch die Ruinen, ein atemberaubendes Bild. Doch schon um halb sechs in der Frühe löst die Magie sich in Luft auf, als Tausende von Touristen über das Heiligtum der Inka herfallen, und daraus ein übervölkertes Freilichtmuseum machen. Ein Weltkulturerbe wird förmlich zertrampelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sieger, Sagen, Sonnentempel