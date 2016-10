3sat 22:25 bis 23:50 Dokumentation Citizen Khodorkovsky CH, D, RUS 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Zehn Jahre in russischen Gefängnissen und Strafkolonien konnten Michail Khodorkovsky nicht brechen. Der ehemalige Geschäftsmann ist der einzige ernsthafte Herausforderer von Vladimir Putin. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion hatte er mit Erdöl gigantische Gewinne gemacht. Heute kämpft er für ein demokratisches Russland: Tragische Exil-Figur oder Mann der Zukunft? Der Film berichtet von der Haft Khodorkovsky und seinem ersten Jahr in Freiheit. Nachdem der Rausch des frühen Reichtums abgeklungen war, begann Michail Khodorkovsky noch in seinen Jahren als Oligarch Bildung und Forschung zu unterstützen und setzte sich für eine transparente Zivilgesellschaft ein. Damit musste er zum Gegenspieler jenes Mannes werden, der 2003 begann, seine Macht auszubauen und das Rad der Geschichte zurück zu drehen: Vladimir Putin. Der internationale Schiedsgerichtshof in Den Haag bezeichnete 2014 in einem historischen Urteil die Zerschlagung von Jukos, der Firma von Khodorkovsky, als politischen Akt. Es verurteilte den russischen Staat zu Schadenersatz in der Höhe von über 50 Milliarden Dollar. Damit war Khodorkovsky, der sich selber längst von seinen Jukos-Anteilen getrennt hatte, moralisch rehabilitiert. Seit vielen Jahren schon hatte Amnesty international ihn als politischen Gefangenen bezeichnet. Kaum in Freiheit und befördert durch die dramatischen Ereignisse auf der Krim und in der Ukraine, warf Michail Khodorkovsky Putin den Fehdehandschuh hin. Im Straflager menschlich gewachsen, versucht er durch öffentliche Auftritte und über seine Organisation "Open Russia" die Zeit nach Putin vorzubereiten. Der Film begleitet ihn bei Auftritten in der Ukraine und zeigt ihn privat in der Schweiz. Nur drei Monate nach der Freilassung besucht der ehemalige Häftling Khodorkovsky den Filmautor und Brieffreund Eric Bergkraut in seinem Atelier und gibt ihm ein exklusives Interview über sein Leben im Gefängnis und seine Zukunftspläne. Die Zukunft Khodorkovskys muss ebenso offen bleiben wie jene seiner russischen Heimat. Aus dem ehemaligen Öl-Tycoon und späteren Häftling ist ein Mann geworden, der eine neue Ära einleiten möchte und sich selbst dabei eine prominente Rolle einräumt. Khodorkovsky, ein Mann mit einer Vision und langem Atem? Oder einfach ein ehemaliger Manager, der seine historische Rolle überschätzt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Citizen Khodorkovsky Regie: Eric Bergkraut Drehbuch: Eric Bergkraut, Barbara Caspar, Stephan Hille Kamera: Laurent Stoop Musik: Marie-Jeanne Serero

