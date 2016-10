3sat 20:15 bis 21:40 Krimi Die Fahnderin D 2014 2016-10-25 01:40 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Das Land Nordrhein-Westfalen hat eine CD mit Dateien einer Schweizer Bank gekauft. Dossiers von mehr als 800 Steuersündern befinden sich darauf. Ein Fall für Karola Kahane. Die erfolgreiche Steuerfahnderin beschließt, einen besonders prominenten Namen aus der Liste herauszugreifen. Ihr Ziel: Endlich soll ein Steuerhinterzieher, der mehr als eine Million Euro nicht angegeben hatte, für den "Diebstahl an der Gemeinschaft" sitzen. So, wie das der Bundesgerichtshof schon 2012 angesichts zu vieler Bewährungsurteile angeordnet hatte. Zudem hofft sie, dass viele betroffene Kunden der Schweizer Bank Selbstanzeige erstatten, um mit einem blauen Auge davonzukommen. Ins Visier der Truppe gerät Benedikt Sämann, ein reicher Geschäftsmann und scheinbar ein Wohltäter, von dem zahlreiche Jobs in Nordrhein-Westfalen abhängen. Karola Kahane und ihr Team machen sich an die Arbeit. Und obwohl Sämann offensichtlich gewarnt wurde und viel Beweismaterial vernichten konnte, scheint die Rechnung aufzugehen. Doch dann wendet sich das Blatt: Auf die Fahnderin und ihre Mitarbeiter wird von unterschiedlichen Seiten immer mehr Druck ausgeübt. Selbst vor ihrem Privatleben machen ihre Gegner nicht halt. So scheint auch Karolas Teenager-Tochter Hanna, die der alleinerziehenden Mutter immer mehr entgleitet, von Fremden beeinflusst zu werden. Die Fahnderin spürt: Sämann ist zweifelsohne eine große Nummer in Nordrhein-Westfalen. Zu groß für die gewissenhaften Beamten von der Steuerfahndung? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Barak (Klatschreporter) Michael Baral (Peter) Guido Broscheit (Peter Borowski) Alexander Held (Benedikt Sämann) Ralph Herforth (Anwalt Dr. Gladbeck) Sarah Horváth (Hanna) Tom Keune (Joachim Pütz) Originaltitel: Die Fahnderin Regie: Züli Aladag Drehbuch: Stefan Dähnert Kamera: Busso von Müller Musik: Karim Sebastian Elias