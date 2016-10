KI.KA 19:25 bis 19:50 Magazin pur+ Eric wird Stuntman D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Eric wird Stuntman: Wenn sich Leute von Hausdächern in die Tiefe stürzen, wenn bei Faustkämpfen harte Treffer gelandet werden, oder wenn bei halsbrecherischen Verfolgungsjagden die Autoreifen quietschen, und das alles auch noch im Fernsehen zu sehen ist - dann handelt es sich mit höchster Wahrscheinlichkeit um einen gut gemachten Actionfilm. Denn starke Geschichten brauchen gute Bilder! pur+- Moderator Eric Mayer geht bei Deutschlands besten Stuntmen in die Lehre, um genau diese Stunts zu erlernen. Schafft er es, dass seine Stunts dann richtig gefährlich aussehen? Denn je gefährlicher die Szenen wirken, desto spannender für den Zuschauer. pur+ zeigt außerdem, wie sich in den letzten Jahrzehnten Stunt- und Tricktechnik immer weiter entwickelt hat, vom ersten Stuntman der Filmgeschichte, der im Jahr 1908 von einer Klippe ins Meer sprang - und dafür fünf Dollar bekam, bis hin zu ganz neuen computeranimierten Actionfilmen. Wie können die Zuschauer zuhause ihren ersten Actionfilm drehen? In pur+ geben junge Filmfreaks wertvolle Tipps, wie man mit einfachen Tricks coole Actionszenen hinbekommt. Mit Papas Kamera, oder auch dem Handy gedreht, kann man mit einer ungewöhnlichen Perspektive und Schnitten an den richtigen Stellen, z.B. rasante Verfolgungsjagden gekonnt in Szene setzen. pur+ - Das Entdeckermagazin mit Eric Mayer. Mehr wissen macht nix! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: pur+ Drehbuch: Tim Engelmann