KI.KA 16:45 bis 17:35 Trickserie Marsupilami - Im Dschungel ist was los Musikalische Pflanzen / Angriff der Superpflanze F, D 2009 Stereo 16:9 Live TV Merken Musikalische Pflanzen: Hektor leiht sich Tante Dianas altes Tonbandgerät aus, um Vogelstimmen aufzunehmen. Aber die Vögel verstummen immer, wenn er den Aufnahmeknopf drückt. Tante Diana lässt auf ihrer Anlage im Garten Beethovens Fünfte laufen, um die Pflanzen zum Wachsen zu bringen. Das Eingangsthema wird von den Vögeln mit Freuden nachgesungen. Auch Frau Marsu singt es und Hektor macht eine Aufnahme davon. Als Marsu sie hört, glaubt er, seine Frau ist in dem Gerät. Er nimmt das Gerät mit in sein Nest und lässt es laufen. Da kommt seine Frau und glaubt, er hat eine andere Frau. Voller Zorn wirft sie ihn aus dem Nest und das Gerät landet irgendwo im Dschungel. Angriff der Superpflanze: Die drei kleinen Marsus finden im Dschungel eine Samenkapsel und bringen sie mit ins Lager. Dort fällt sie in ein von Tante Diana für ein Bäumchen vorbereitetes Pflanzloch. Die Pflanze entwickelt sich erstaunlich schnell Bereits am nächsten Morgen haben sich ihre Wurzelausläufer überall im Lager ausgebreitet. Tante Diana setzt sich eine der Blüten der Pflanze auf den Kopf und wird daraufhin sehr eigenartig. Sie tut alles, damit die Pflanze wächst und gedeiht und benimmt sich nach und nach, als wäre sie eine Blume. Auch Frau Marsu und die Kleinen bekommen Blüten auf den Kopf und werden ebenfalls so seltsam. Hektor und Marsu, beschließen, etwas dagegen zu unternehmen, dass die Pflanze immer dominanter wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Marsupilami Regie: Claude Allix, Moran Caouissin Drehbuch: Huillaume Enard, Cyrill Tysz