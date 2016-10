KI.KA 13:15 bis 13:40 Trickserie Die Wilden Kerle Entscheidung im Teufelstopf D 2012 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Entscheidung im Teufelstopf: Die Kerle gewinnen das Redrennen, aber die Unbesiegbaren Sieger lassen entgegen aller Absprachen Deniz nicht frei. Die Wilden Kerle habe ohne ihn aber keine Chance im entscheidenden Spiel zum Abschluss der 8. Dimension. Deniz gelingt es, sich selber zu befreien, allerdings treiben ihn die Unbesiegbaren Siegfer auf dem Hochhausdach in die Enge. In letzter Sekunde hat Jojo eine gefährliche Idee, mit der Deniz in einer spektakulären Aktion befreit werden kann. Als die Kerle dann völlig erschöpft den Teufelstopf erreichen, werden sie in der ersten Halbzeit des Finalspiels vom 1.FC vorgeführt. Die Wilden Kerle müssen sich auf ihre ganze Fußballkraft und die ihres magischen Platzes besinnen und bis zur letzten Minute alles aus sich herausholen, um noch zu gewinnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Wilden Kerle Regie: Mike Maurus Drehbuch: Lisa Clodt