KI.KA 09:20 bis 09:40 Trickserie Raumfahrer Jim - Abenteuer auf Munaluna Mondgeister unterwegs / Von hier nach dort und fort! CDN 2004-2006 Stereo Live TV Merken Mondgeister unterwegs: Eco erzählt Jim, Klara, Ted und Wuffel mit großer Anschaulichkeit und einigen unheimlichen Effekten von einer Geistergeschichte, die er gerade liest. In dieser Nacht erwacht Wuffel durch ein fremdes Geräusch, und er sieht ganz kurz eine Gestalt. Am nächsten Morgen sind in Eckys Grüner Kuppel die Mondmelonen geerntet. In der nächsten Nacht passieren wieder ungewöhnliche Dinge, sogar der Düsengleiter wird geklaut. Die Freunde kommen langsam dahinter, dass die unheimliche Gestalt all die Dinge tut, die sich Ecky immer für den nächsten Morgen vorgenommen hat. Sie stellen fest, dass Ecky selbst dahinter steckt: Er schlafwandelt, und die geheimnisvollen Geräusche ergaben sich durch sein Schnarchen. Von hier nach dort und fort!: Klara erfindet eine Art Maschine, mit der Sachen verkleinert und dann blitzschnell über weite Strecken durch die Luft transportiert werden können. Ziemlich praktisch, wenn man mal was vergessen hat. Noch funktioniert das Ganze aber nicht richtig. Die Maschine vermischt die Sachen, während sie sie "transportiert". Durch einen ungeschickten Stolperer von Ted geraten Wuffel und er zusammen hinein und werden auch "vermischt": Rover kann plötzlich sprechen und Ted verhält sich wie ein Hund. Das kann nur wieder korrigiert werden, wenn beide noch einmal gemeinsam durch den Apparat geschickt werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lunar Jim Regie: Alex Busby, Peter Huggan, Benny Zelkowicz Drehbuch: Jeff Rosen Musik: Volcano Music, Jonathan Evan, Gerard Tevlin

