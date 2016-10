ARD alpha 14:30 bis 18:00 Sonstiges Eröffnung der 30. Medientage D 2016 16:9 Live TV Merken Der Bayerische Rundfunk berichtet auch heuer multimedial von den Münchner Medientagen. Das Motto lautet in diesem Jahr: "Mobile & Me - Wie das Ich die Medien steuert". Zum Auftakt der umfangreichen Berichterstattung wird ARD-Alpha live die offizielle Eröffnungsveranstaltung des Fachkongresses übertragen. Nach einem Grußwort des Präsidenten der Bayerischen Landeszentrale für Neue Medien, Siegfried Schneider, wird der Bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer den diesjährigen Kongress eröffnen. Im Anschluss folgt nach einer Keynote des Vorsitzenden des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) Professor Wolfgang Wahlster, ein Höhepunkt der Medientage: der Medientagegipfel. Dabei kommen in mehreren Gesprächsrunden hochkarätige Gäste aus Politik und Medien zusammen. Zum Thema "Gravitation 4.0 - Medien im Sog der Netzwerke und Maschinen" sind Conrad Albert (Vorstand, ProSiebenSat.1 Media), Carsten Schmidt (Vorsitzender der Geschäftsführung Sky Deutschland) sowie Ulrich Wilhelm (Intendant des Bayerischen Rundfunks) eingeladen. Zuvor werden Martina Koederitz (Vorsitzende der Geschäftsführung IBM Deutschland) und Philipp Justus (Managing Director Google Deutschland) zum Thema "Was künstliche Intelligenz für Wirtschaft und Gesellschaft bedeutet" in einer Einführungsrunde diskutieren. Eine weitere Gesprächsrunde wird der stellvertretende Chefredakteur der TV-Information des Österreichischen Rundfunks (ORF) und ZIB2-Moderator Dr. Armin Wolf mit seinem Impulsreferat "Love & Trust - Welche Medien wollen wir morgen in unserem Leben?" einleiten. Die Moderation der Gesprächsrunde übernimmt in diesem Jahr Dunja Hayali, Redakteurin und Moderatorin des ZDF-morgenmagazin. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Eröffnung der 30. Medientage