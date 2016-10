Niederlande 1 22:20 bis 23:00 Sonstiges De Rijdende Rechter Geniepige eik NL 2016 HDTV Merken Meester John Reid gaat naar één van de zuidelijkste puntjes van ons land; Grevenbicht. Daar woont Richard Iglesias, met zijn Spaanse bloed een echte zonaanbidder. Maar op die paar dagen dát de zon schijnt in ons kikkerlandje, komt er van het zonnebaden niks terecht. Door de boom van de buren. Behalve schaduw zorgt de boom voor een enorme hoeveelheid troep in de tuin van Iglesias. Die boom moet weg, eist Iglesias. De buren, de familie Omloo snappen niet wat hun buurman bezielt. Die boom staat symbool voor het leven, geplant toen hun oudste kind 24 jaar geleden geboren werd. Maar dan die wietplanten van Iglesias! Die veroorzaken pas overlast, géúroverlast. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jetske van den Elsen Originaltitel: De Rijdende Rechter