Unter die Rubrik Arbeitssieg fiel Braunschweigs 1:0 gegen Kaiserslautern. "Wir haben sehr seriös gespielt, gut gestanden, konsequent und diszipliniert agiert", analysierte Kapitän Marcel Correia, "man hat gemerkt, dass die Lauterer nicht gerade darauf aus waren, viel fürs Spiel zu tun." Durch den fünften Heimsieg festigten die Niedersächsischen "Löwen" mit 22 Punkten Platz eins und legen den Fokus "ab sofort zu 100 Prozent auf Greuther Fürth", so Trainer Torsten Lieberknecht. Der Gast aus dem Frankenland steckt seit drei Partien in einer Abwärtsspirale. Gegen Heidenheim gab's mit 0:2 die zweite Niederlage in Folge bei einem Remis. Coach Stefan Ruthenbec