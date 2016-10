Sky Bundesliga 14:00 bis 16:00 Fußball Fußball: Bundesliga Bayer Leverkusen - 1899 Hoffenheim, 10. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Roger Schmidt hatte geglaubt, dass sein Team "aus den letzten Auswärtsspielen gelernt" habe. Doch in Bremen seien wieder die alten Fehler passiert, ärgerte sich der Leverkusener Trainer: "Wir haben einfache Gegentore bekommen. Die letzte Entschlossenheit und Aufmerksamkeit war in den entscheidenden Situationen bei Bremen größer als bei uns." So stand am Ende eine ärgerliche 1:2-Niederlage und Bayer hatte es verpasst, sich in die Spitzengruppe einzureihen. Dort steht stattdessen mit 13 Zählern die TSG Hoffenheim nach ihrem verdienten 2:1-Erfolg gegen Freiburg. Nach sieben Partien sind die Kraichgauer immer noch unbesiegt und wollen das auch in der BayArena bleiben. Kommentar: Martin Gr In Google-Kalender eintragen Bildergalerie