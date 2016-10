Sky Atlantic HD 23:00 bis 00:00 Actionserie Banshee - Small Town. Big Secrets. Geiselnahme USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Carrie (Ivana Milicevic) behauptet, einen Käufer für die gestohlenen Diamanten gefunden zu haben und bittet Lucas (Antony Starr) um ein Treffen in einem Parkhaus. Er willigt ein, doch ehe er sich versieht, rammt ihm Carrie eine Betäubungsspritze in die Schulter. In einem Motel fernab von Banshee wacht Lucas geknebelt und mit Handschellen ans Bett gefesselt wieder auf. - Nichts für schwache Nerven: knallharte Actionserie von Serienmeister Alan Ball ("True Blood"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Antony Starr (Lucas Hood) Ben Cross (Mr. Rabbit) Cedric Stewart (Damien Sanchez) Frankie R. Faison (Sugar Bates) Ivana Milicevic (Carrie Hopewell) Rus Blackwell (Gordon Hopewell) Ryann Shane (Deva Hopewell) Originaltitel: Banshee Regie: Dean White Drehbuch: David Schickler, Jonathan Tropper Musik: Methodic Doubt Altersempfehlung: ab 16