Sky Atlantic HD 17:00 bis 18:00 Krimiserie Powers Wie ein Powers USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Ermittlungen zum Tod von Olympia ergeben, dass sie durch eine Überdosis "Sway" gestorben ist, eine Droge die von dem Kriminellen Johnny Royalle (Noah Taylor) in Umlauf gebracht wurde. Detective Walker (Sharlto Copley) macht sich auf die Suche nach der Teenagerin Calista (Olyesa Rulin), die für Royalle arbeitet und aus ihrem Versteck bei Retro Girl (Michelle Forbes) verschwunden ist. - Unmoralische Superhelden in einem originellen Sci-Fi-Krimi-Mix. Nach der gleichnamigen Comic-Reihe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sharlto Copley (Det. Christian Walker) Susan Heyward (Det. Deena Pilgrim) Michelle Forbes (Retro Girl) Eddie Izzard (Wolfe) Noah Taylor (Johnny Royalle) Olesya Rulin (Calista Secor) Adam Godley (Captain Cross) Originaltitel: Powers Regie: David Slade Drehbuch: Mike Avon Oeming, Charlie Huston, Brian Bendis Musik: Jeff Rona Altersempfehlung: ab 12