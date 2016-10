Sky Atlantic HD 15:00 bis 15:55 Serien The Leftovers Zwei Boote und ein Hubschrauber USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Reverend Matt Jamison (Christopher Eccleston) predigt vor fast leeren Reihen in seiner Kirche. Mitten im Gebet für ein krankes Mädchen platzt ein wütender Mann herein und schlägt Jamison nieder. Kevin Garvey (Justin Theroux) besucht den Reverend im Krankenhaus, kann ihn aber nicht von seiner Mission abhalten - Jamison verteilt überall in der Gemeinde Flugblätter mit den vermeintlich schlechten Taten der Opfer des 14. Oktober. - Außergewöhnliche Thrillerserie voller rätselhafter Mystery-Momente, von "Lost"-Erfinder Damon Lindelof. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Justin Theroux (Kevin Garvey) Amy Brenneman (Laurie Garvey) Christopher Eccleston (Matt Jamison) Liv Tyler (Meg Abbott) Chris Zylka (Tom Garvey) Margaret Qualley (Jill Garvey) Carrie Coon (Nora Durst) Originaltitel: The Leftovers Regie: Keith Gordon Drehbuch: Tom Perrotta, Damon Lindelof, Jacqueline Hoyt Musik: Max Richter Altersempfehlung: ab 12