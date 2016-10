Sky Atlantic HD 08:10 bis 09:55 Thriller Flammen in der Stille USA, CDN 1997 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Bankräuber Handy (Kim Coates) und zwei Kumpane entführen einen Schulbus mit taubstummen Kindern und verschanzen sich in einer Fabrikhalle. So will er an die Beute aus einem früheren Raubzug kommen. Doch FBI-Agent Potter (James Garner) zeigt wenig Bereitschaft zum Verhandeln. Gemeinsam mit der Polizistin Foster (Lolita Davidovich) will er die Gangster zur Strecke bringen. - Das Drehbuch zu dem nervenaufreibenden Thriller stammt von Oscar-Preisträger Donald Stewart ("Das Kartell"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Garner (John Cooper) Kim Coates (Theodore Handy) Marlee Matlin (Melanie Charrol) Lolita Davidovich (Sharon Foster) Charles Martin Smith (Roland W. Marks) Kenneth Welsh (Lenny Budd) James Villemaire (Ray "Sonny" Bonner) Originaltitel: Dead Silence Regie: Daniel Petrie Jr. Drehbuch: Donald Steward Kamera: Thomas Burstyn Musik: Jonathan Goldsmith Altersempfehlung: ab 16

