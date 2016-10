Sky Atlantic HD 07:00 bis 08:10 Serien Mildred Pierce USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Die alleinerziehende Mutter Mildred Pierce (Kate Winslet) kann die finanzielle Situation ihrer Familie verbessern: Sie darf in dem Restaurant, in dem sie kellnert nun auch selbstgebackene Kuchen verkaufen. Ihrer älteren Tochter Veda ist der Job ihrer Mutter aber immer noch extrem peinlich. Unterdessen erkrankt Mildreds jüngere Tochter Ray schwer. - Golden Globe und Emmy für Hauptdarstellerin Kate Winslet: gefühlvolle Adaption des Romanklassikers. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kate Winslet (Mildred Pierce) Brían F. O'Byrne (Bert Pierce) Melissa Leo (Lucy Gessler) Morgan Turner (Veda Pierce) Quinn McColgan (Ray Pierce) Evan Thompson (Man with a Cap) Brenda Wehle (Mrs. Turner) Originaltitel: Mildred Pierce Regie: Todd Haynes Drehbuch: Todd Haynes, Jonathan Raymond Kamera: Ed Lachman Musik: Carter Burwell Altersempfehlung: ab 12

