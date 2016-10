Heimatkanal 02:55 bis 03:40 Abenteuerserie Die Bergretter Spurlos (2) D 2013 Stereo 16:9 Merken Eine dramatische Rettungsaktion wird zu einer Katastrophe für alle Beteiligten: Der Helikopter stürzt ab, Michael bricht sich das Bein, das Wetter verschlechtert sich rapide, und niemand im Tal weiß, wo die Bergretter sind. Franz Marthaler wartet indes nichtsahnend mit Emilies Kindern auf deren Rückkehr. Vergeblich. Als der neue Tag beginnt, ist die Sorge so groß, dass Franz nicht nur seinen Erzrivalen Peter Herbrechter, sondern auch Toni Stössl vom Bergretter-Team alarmiert. Bis sie endlich eine Vermutung haben, wo die Vermissten sein könnten, vergeht jedoch wertvolle Zeit. Sie ahnen nicht, dass sie inzwischen mitten in einem Wettlauf um Leben und Tod stecken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Martin Gruber (Andreas Marthaler) Markus Brandl (Tobias Herbrechter) Martin Klempnow (Toni Stössl) Robert Lohr (Michael Dörfler) Simone Hanselmann (Jessika) Heinz Marecek (Franz Marthaler) Stefanie von Poser (Emilie Hofer) Originaltitel: Die Bergretter Regie: Dirk Pientka Drehbuch: Timo Berndt Kamera: Andreas Tams, Alex Traumann Musik: Tim Stanzel