Heimatkanal 23:30 bis 00:20 Familiensaga Forsthaus Falkenau Ärger über Ärger D 2002 Stereo Merken Markus leidet sehr unter der Trennung von Lisa. Und damit nicht genug: In dieser schweren privaten Krise plagen ihn auch noch massive finanzielle Probleme. Da kommt der große Auftrag eines Innendesigners wie gerufen. Mit der Abholzung eines Fichtenwaldes wäre das Sägewerk gerettet. Doch was passiert dann mit den seltenen Schwarzstörchen, die sich ausgerechnet in diesem Wäldchen eingenistet haben? Markus gerät mehr und mehr unter Druck. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Wolff (Martin Rombach) Nora von Collande (Susanna) Bruni Löbel (Oma Herta) Walter Buschhoff (Vinzenz) Michael Wolf (Markus) Sascha Hornig (Florian Michael Rombach) Dennis Hornig (Florian Michael Rombach) Originaltitel: Forsthaus Falkenau Regie: Andreas Drost Drehbuch: Peter Dollinger Musik: Bernhard Zeller