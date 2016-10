Nichtsnutz Nick (Til Schweiger) ist wieder pleite. Notgedrungen verdingt er sich als Kloschrubber in einer Nervenheilanstalt. Durch einen Zufall rettet er der naiven Leila (Johanna Wokalek) das Leben. Prompt büchst die junge Patientin aus der Klinik aus und folgt dem ahnungslosen Nick nach Hause. Ihr Plan: Sie will für immer bei ihrem Retter bleiben. - Bittersüße Lovestory zwischen zwei ungleichen Außenseitern. Til Schweiger inszenierte seine vierte Regiearbeit mit viel Herz und Humor. In Google-Kalender eintragen