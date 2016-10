Sky Cinema Hits 05:05 bis 06:50 Actionfilm 16 Blocks USA, D 2006 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der desillusionierte New Yorker Cop Jack Mosley will einfach nur nach Hause und etwas trinken. Um 8.02 Uhr bekommt er jedoch einen scheinbar einfachen Auftrag: Der Kleinkriminelle Eddie Bunker soll um 10 Uhr vor einem Untersuchungsausschuss aussagen und muss aus seiner Zelle zum Gerichtsgebäude gebracht werden - das ist 16 Straßenblocks entfernt. In 15 Minuten wäre die Sache erledigt, aber plötzlich geht alles schief. Für Mosley und Bunker beginnt ein lebensbedrohlicher Trip ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bruce Willis (Det. Jack Mosley) Mos Def (Eddie Bunker) David Morse (Det. Frank Nugent) Cylk Cozart (Det. Jimmy Mulvey) Jenna Stern (Diane Mosley) Casey Sander (Capt. Dan Gruber) David Zayas (Det. Robert Torres) Originaltitel: 16 Blocks Regie: Richard Donner Drehbuch: Richard Wenk Kamera: Glen MacPherson Musik: Klaus Badelt Altersempfehlung: ab 12