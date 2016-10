Der aus kubanischer Haft entlassene Juan Raul Perez (Alfred Molina) ist auf dem Weg nach Florida. Dabei trifft er die junge Dottie Perez(Marisa Tomei), die in die USA auswandern will. Der gemeinsame Nachname bringt die beiden auf eine Idee: Um die US-Einwanderungsbehörden zu täuschen, gründen sie mit anderen Immigranten eine Familie. - Gefühlvoll inszeniertes Immigrantenschicksal, erstklassig gespielt. In Google-Kalender eintragen