TV-Wetterfrosch Harris K. Telemacher (Steve Martin) wird aus heiterem Himmel entlassen. Am selben Tag entdeckt er, dass seine Freundin (Marilu Henner) einen anderen hat. In dieser Not macht ihm eine sprechende Verkehrstafel Vorschläge, wie er sein Leben neu gestalten soll. - Feinsinniger Unsinn und eine Liebeserklärung an L.A. mit einem blendend aufgelegten Steve Martin. Sarah Jessica Parker begeistert als schrilles, leicht unterbelichtetes Energiebündel SanDeE.