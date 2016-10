MGM 06:45 bis 09:05 Drama Mr. Holland's Opus USA 1995 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Glenn Holland träumt von einer großen Karriere als Komponist. Da er Geld braucht, nimmt er eine Stelle als Musiklehrer an einer High School an - eine Übergangslösung, wie er meint. Als seine Frau schwanger wird, muß Holland seine Ambitionen aufgeben. Stattdessen entdeckt er sein Talent für Pädagogik. Hollands unkonventioneller Unterricht begeistert alle Schüler. Doch dann wird sein Sohn Cole taub geboren. Jetzt benützt der leidenschaftliche Musiker seine Arbeit, um sich seiner Vater-Pflichten völlig zu entziehen. Eine großartige, hemmungslos romantische Musiker-Parabel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dreyfuss (Glenn Holland) Glenne Headly (Iris Holland) Jay Thomas (Bill Meister) Olympia Dukakis (Schuldirektorin Helen Jacobs) William H. Macy (Gene Wolters) Alicia Witt (Gertrude Lang) Terrence Howard (Louis Russ) Originaltitel: Mr. Holland's Opus Regie: Stephen Herek Drehbuch: Patrick Sheane Duncan Kamera: Oliver Wood Musik: Michael Kamen Altersempfehlung: ab 6

