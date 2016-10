Sky Krimi 02:50 bis 03:40 Krimiserie SOKO Stuttgart Folge: 148 Tod eines Kammerjägers D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken In Schrottis Bauwagen wird der Kammerjäger Leo Bonacker tot aufgefunden. Er sollte dort eine Mäuseplage bekämpfen. Bonacker kam durch seine eigene Gasmaske zu Tode, die mit giftigen Stoffen versetzt wurde. Der Verdacht fällt zunächst auf seine Ex-Frau. Sie räumt ein, dass ihr Gatte zusammen mit dem Chef der Lebensmittelaufsicht, Till Prechtel, in illegale Geschäfte verwickelt war. Zu einer Befragung Prechtels kommt es aber nicht mehr, da er am nächsten Morgen tot in seinem Wagen gefunden wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Astrid M. Fünderich (Martina Seiffert) Peter Ketnath (Joachim Stoll) Benjamin Strecker (Rico Sander) Yve Burbach (Selma Kirsch) Karl Kranzkowski (Michael Kaiser) Mike Zaka Sommerfeldt (Jan Arnaud) Eva Maria Bayerwaltes (Prof. Dr. Lisa Wolter) Originaltitel: Soko Stuttgart Regie: Michael Wenning Drehbuch: Ralf Löhnhardt Kamera: Heiko Merten Musik: Uwe Schenk